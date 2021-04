Anna Dymna ma problemy ze zdrowiem. Ból zaczął się nasilać

Anna Dymna znana jest nie tylko ze swojej kariery filmowej, ale także charytatywnej działalności. Aktorka założyła fundację, aby pomagać słabszym i bezbronnym, a także ośrodek terapeutyczny dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Ze względu na pandemię, Dymna musiała na pewien czas ograniczyć swoją pracę z podopiecznymi. Mimo przyjęcia szczepionki, zdrowie aktorki nieco szwankuje.

Aktorka jest ceniona w środowisku za swoje liczne role, a także prowadzoną działalność. Anna Dymna od wielu lat angażuje się w liczne projekty, które pomagają osobom borykającym się z różnymi problemami. Zawsze może liczyć na wsparcie ukochanego syna Michała, który zawsze był i jest jej oczkiem w głowie.

Dymna i kłopoty z kręgosłupem

Anna Dymna nie ukrywała, że nie może doczekać się swojej kolejki do szczepionki przeciwko COVID-19. Chciała mieć to już ze sobą, ale wiedziała także, że dzięki temu będzie mogła w końcu regularnie spotykać się ze swoimi podopiecznymi z fundacji "Mimo wszystko". Dymna nie chciała zostawiać ich bez pomocy.

W czasie trwającej prawie 40 lat kariery filmowej Anna Dymna zgromadziła stałą rzeszę fanów. Nie zapominają oni o aktorce i często do niej piszą z prośbą o autograf czy kilka słów otuchy. Aktorka musiała niekiedy mierzyć się z niezbyt przyjemnymi komentarzami pod swoim adresem, ale na szczęście Dymna nie złamała się i dalej robi to, co uwielbia.

Jakiś czas temu aktorka pochwaliła się, że przyjęła obie dawki szczepionki. Bardzo cieszyła się z tego powodu, ponieważ oznaczało to, że wkrótce, choć po części będzie mogła wrócić do wcześniejszej aktywności. Czas pandemii spędziła razem z mężem Krzysztofem Orzechowskim w Rząsce pod Krakowem.

Aktorka miała nadzieję, że druga dawka okaże się wybawieniem. Brakowało jej kontaktu z innymi ludźmi, a na dodatek jej mąż bardzo ciężko zniósł zakażenie. Niestety odezwała się u Dymnej dawna przypadłość, czyli rwa kulszowa, która nie pozwala aktorce normalnie funkcjonować.

"Bardzo mnie boli. Nie mogę usiedzieć w jednej pozycji, cały czas się kręcę, bo inaczej nie mogę wytrzymać. Mam prawie 70 lat, cały czas chodzę, pomagam, jestem szczęśliwa i wdzięczna za to wszystko, co mam. To nie pierwszy raz, kiedy zmagam się z tym schorzeniem, ale jestem dobrej myśli" - powiedziała aktorka na łamach "Rewii".

Dymna ma nadzieję, że poradzi sobie ze schorzeniem dzięki nieocenionemu wsparciu męża, syna i przyszłej synowej.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl

Jerzy Owsiak o pomocy podczas 3 fali epidemii. "Spotkaliśmy się z ministrem Niedzielskim"