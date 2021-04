Tomasz Lis w 2019 roku przeszedł udar. Jak czuje się dziś?

"Udar jest specyficznym doznaniem"

Udar przyszedł niespodziewanie. - Dzień był zwykły. Jechaliśmy do Olsztyna, miałem zrobić wywiad z sędzią Juszczyszynem. Powiedziałem: żebyśmy nie zaczynali od próśb, to chodźcie, jeszcze się kawy napijemy. Był 10 grudnia. To zawsze się pamięta. Udar jest specyficznym doznaniem, bo nie boli. Człowiek czuje jakby ciało się od niego oddzielało - wspominał na antenie Radia Zet.