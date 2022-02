Anna Kalczyńska w skórzanej mini. Tak spędza deszczowy dzień

Jaki jest styl Anny Kalczyńskiej?

Styl Anny Kalczyńskiej, podobnie jak Agnieszki Woźniak-Starak czy Pauliny Krupińskiej-Karpiel, można podziwiać podczas porannych wydań "Dzień Dobry TVN". Na pierwszy rzut oka widać, że jest on niezwykle elegancki i wpisujący się w aktualne trendy w modzie. Dziennikarka stawia przeważnie na marynarki i koszule, ale również pozwala sobie na zabawę mocnymi kolorami. Do swoich outfitów w zasadzie zawsze wybiera wysokie szpilki. Choć Kalczyńska nie boi się odważnych rozwiązań modowych, to z jej stylu śmiało można czerpać inspiracje do codziennych zestawień.