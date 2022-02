Marta Manowska ma wyczucie smaku. Te stylizacje warto zapamiętać

Manowska po raz kolejny powróciła do klasyki. Czarna marynarka z ciekawym wykończeniem sprawiła, że prezenterka wyglądała elegancko i kobieco. Garnitur lub też sama jego górna część to szybki sposób na to, aby wyglądać stylowo i na czasie. Obecny sezon w siecówkach to czas na znalezienie idealnego kompletu w ulubionym kolorze. Manowska udowodniła jednak, że czerń zawsze będzie dobrym wyborem.