Anna Kalczyńska o emocjach związanych z wojną. "Nie mogę ukryć łez przed moimi dziećmi"

Anna Kalczyńska opublikowała nowy post na swoim profilu na Instagramie, w którym odniosła się do tragedii w Ukrainie. To w nim nawiązała do małej Ukrainki, Amelki, której śpiew w schronie wywołał u niej łzy. "Takie jest życie, taki jest świat, w którym jest piękno, dobro i jest zło" - napisała dziennikarka.