Anna Lewandowska ma lordozę. To schorzenie dotyka coraz więcej osób

Anna Lewandowska bardzo doba o swoje zdrowie, dietę i formę. Trenerka z pewnością jest wzorem do naśladowania jeśli chodzi o styl życia. Do tego też zachęca swoich fanów i obserwatorów na Instagramie czy Facebooku. Lewandowska udostępnia plany żywieniowe, ćwiczenia, organizuje treningowe wyzwania. Wszystko po to, żeby zmotywować Polaków do aktywności fizycznej o zdrowego odżywania.