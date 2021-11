Anna Lewandowska w swetrze z sieciówki. To cudeńko kosztuje niecałe 50 złotych

Sportsmenka i biznesmenka słynie z zamiłowania do mody. Na wielkie wyjścia zakłada piękne i ultradrogie kreacje, które okrasza ekskluzywnymi dodatkami. Na co dzień preferuje sportowy, luźny styl. Wybiera ubrania z najwyższej półki. Tym bardziej ostatnio zaskoczyła obserwatorów na Instagramie, kiedy pokazała się w sweterku z popularnego sklepu H&M. Pomarańczowy, krótki sweter jest teraz na przecenie, można go kupić za niecałe 50 złotych. Dodatkowo za chwilę rozpocznie się zakupowe szaleństwo, czyli Black Friday. Być może sweterek będzie można upolować za jeszcze niższą cenę.