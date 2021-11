Na te promocje uważaj nie tylko w Black Friday. "To nabijanie ludzi w butelkę"

- Niesprawiedliwe jest jedno. Sklepy internetowe informują, że zakupy z Black Friday nie podlegają zwrotowi. To nie jest zgodne z prawem. Możemy zareklamować produkt bez względu na to, czy kupimy go taniej, czy też nie. Nie dajmy się nabrać, szukajmy informacji, jeśli mamy wątpliwości. W sklepach stacjonarnych nie możemy zwrócić produktu kupionego na promocji, chyba że firma sama się na to godzi. Online mamy na to 14 dni - mówi Kokoszka-Lassota.