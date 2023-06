Anna Lewandowska włożyła bomberkę. To model kurtki, w której przechodzisz całe lato

Trenerka dobrała bomberkę do czarnej, obcisłej bazy. Uzupełnieniem stylizacji były duże okulary przeciwsłoneczne w stylu Victorii Beckham. Zaskoczeniem mogą być skórzane kozaki na szpilkach. Jednak wszystko wskazuje na to, iż są to zdjęcia do których Lewandowska pozowała w lutym w Paryżu, gdy przyjechała na Fashion Week.