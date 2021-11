Anna Lewandowska zdradziła swój sekret na odporność. Banalny przepis!

sok wyciśnięty z dwóch lub trzech pomarańczy;

odrobinę świeżo startego imbiru;

trzy ząbki czosnku;

oliwy z oliwek.

Najpierw wyciskamy sok z podanych owoców. Następnie przechodzimy do przeciśnięcia czosnku przez praskę i dodania go do pomarańczowego soku. Później w miksturze ląduje starty imbir i odrobina oliwy z oliwek. Składniki dokładnie mieszamy, a powstały odpornościowy szot wypijamy od razu. Najlepiej jednak napój przygotować wcześniej, wieczorem i wstawić go na noc do lodówki. Schłodzony smakuje jeszcze lepiej!