Anna Mucha dodała nowy filmik. Internauta: Oj ktoś przytył. Aktorka odpowiedziała

Jednak nie tylko ona sama odniosła się do jego słów, bo zrobili to także jej fani. "Riposta grzmot", "To jest odpowiednia riposta", "Jakby waga była czymś istotnym. Pani Aniu od wielu lat podziwiam i cenię pani twórczość i wypowiedzi. Może i z racji, że jesteśmy rówieśnikami, ale jeszcze dzisiaj mówiłam, że podziwiam panią Beatę Tyszkiewicz i Annę Muchę za wspaniałość", "A co to kogo obchodzi? Ludzie, spójrzcie na siebie, na własne kompleksy, wady (czasami nabranie wagi jest sukcesem) i sobie je wytykajcie, nie patrzcie na innych, bo nigdy nie wiecie, co się kryje po drugiej stronie" - czytamy.