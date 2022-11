Anna Mucha w mocnym trendzie. Frędzle skradły całą uwagę

Anna Mucha stawia na warstwy. Do stylizacji "na cebulkę" włączyła dawno niewidziany element garderoby. Ubranie, które kiedyś towarzyszyło hippisom na festiwalach, Czerwonemu Kapturkowi w drodze do babci i grupom etnicznym Dalekiego Wschodu – dzisiaj wkracza do szaf kobiet lubiących wrzucić na luz. Znalazło miejsce także w walizce Anny Muchy, która wybrała się z peleryną do Paryża.