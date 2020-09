Anna Mucha w skórzanym komplecie. Asymetryczna spódnica to strzał w dzisiątkę

Anna Mucha w odważnej stylizacji

Na co dzień wychowuje dwójkę dzieci ze związku z Marcellem Sorą. Świetnie udaje jej się łączyć pracę zawodową z obowiązkami domowymi. W tym wszystkim na każdym kroku podkreśla swoją kobiecą naturę. Co zresztą widać na jej profilu na Instagramie. Odważniejsze kadry czy stroje nie są jej obce. Nie ma co się dziwić, jako aktorka ma na swoim koncie bogaty dorobek artystyczny. Wystąpiła m.in. w takich filmach jak: "Lista Schindlera" Stevena Spielberga, "Chłopaki nie płaczą" Olafa Lubaszenki, czy oraz "Młode wilki 1/2" Jarosława Żamojdy.