Anna Mucha zdaje relację z wyjazdu w góry. Denerwuje ją jedna rzecz

Anna Mucha postanowiła skorzystać z uroków zimy i wybrała się w Alpy. Celebrytka opublikowała w mediach społecznościowych jedno zdjęcie, w którego opisie przyznała, jak jest szczęśliwa, że mogła się znaleźć w takim miejscu. Aktorka ze smutkiem dodała, że śnieg jednak jest wyłącznie na wyznaczonych trasach. "Spieszcie się na narty/snowboard, bo zaraz to będzie bardzo, bardzo ekskluzywna impreza" - pisała na Instagramie. Teraz na relacji Mucha odniosła się do kolejnego poważnego problemu. Tłumacząc, co się stało, nie kryła emocji.