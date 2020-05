Anna Popek rozmawiała z ekspedientką. Zachowanie klientów w maseczkach jest szczególnie frustrujące

Każdy klient, który wchodzi do sklepu, ma obowiązek zadbać o to, żeby nie narażać zdrowia swojego i innych. W tym celu Polacy obowiązkowo noszą maski ochronne, a w wielu sklepach należy również używać rękawiczek bądź dezynfekować ręce przed wejściem. Anna Popek porozmawiała z ekspedientką, która wyznała, że to znacznie utrudnia im pracę i budzi frustracje.