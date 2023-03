Anna Samusionek pojednała się z córką. Ich losami żył cały kraj

Konflikt między Anną Samusionek a Krzysztofem Zuberem był jednym z najgłośniejszych celebryckich sporów na początku lat dwutysięcznych. Aktorka wiele lat walczyła z byłym mężem o prawo do opieki nad córką, Angeliką - dziś Mią Samusionek - co ostatecznie mocno nadwerężyło ich relację.

Anna Samusionek z córką naprawiły relacje. "Miłość wszystko zwycięża"

Anna i Mia Samusionek przepracowały jednak trudną historię i naprawiły swoją relację. Aktorka wraz z 20-letnią córką pojawiły się w studiu "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziały o pojednaniu. - Miłość wszystko zwycięża, miłość jest cierpliwa. Na pewno nie było łatwo, szczególnie że stało się to tematem publicznym, więc to był dodatkowy problem, ale to już za nami - podkreślała Anna Samusionek.

- Wiele kobiet ciągle pisze do mnie i pyta, co zrobić. Powiem szczerze: nie mam żadnej rady, bo czasem wykorzystując wszystkie możliwości prawne, nie możemy nic zrobić. Tak naprawdę wszystkim kobietom, które są dziś w trudnej sytuacji, chciałabym powiedzieć, by nigdy nie traciły wiary we własną wartość i nie traciły nadziei - mówiła na antenie. Zaapelowała też do widzek: - Pamiętajcie o sobie, dbajcie o siebie.

Anna Samusionek i Krzysztof Zuber. Ich historią żył cały kraj.

Anna Samusionek i Krzysztof Zuber rozstali się po zaledwie trzech latach małżeństwa. W programie "Uwaga" pokazał się materiał, według którego były mąż miał dopuszczać się przemocy w stosunku do Samusionek. Sam jednak zaprzeczał zarzutom.

Byli partnerzy przez długi czas publicznie walczyli o prawa do opieki nad córką. "Sprawa Anny Samusionek" rozgrzewała wówczas media. We wrześniu 2013 roku jedenastoletnia Angelika Zuber po ucieczce z domu matki do ojca trafiła do domu dziecka, a następnie do rodziny zastępczej. Dziewczynka napisała nawet list do ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym prosiła, żeby pozwolono jej zostać z ojcem. Ostatecznie w 2015 roku warszawski sąd zdecydował, że nastolatka ma zamieszkać z ojcem.

