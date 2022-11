Tak wygląda dziś córka Anny Samusionek. Angelika skończyła niedawno 20 lat

Angelika Samusionek urodziła się 4 października 2002 roku jako córka Anny Samusionek i biznesmena Krzysztofa Zubera. Relacja pary nie przetrwała niestety próby czasu, a Samusionek i Zuber rozstali się po zaledwie trzech latach. Walkę o dziecko toczyli na oczach całej Polski. Angelika w wieku 11 lat uciekła od mamy do ojca, któremu sąd odebrał wcześniej prawa rodzicielskie. Trafiła do domu dziecka, a następnie do rodziny zastępczej. Ostatecznie, mając 15 lat, zgodnie ze swoim życzeniem zamieszkała z tatą.