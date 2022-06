Anna Wendzikowska w romantycznej sukience. Rozcięcie zrobiło efekt "wow"

Anna Wendzikowska stworzyła spójny look

Dziennikarka dobrała do tego ciekawe w swojej formie, bladoróżowe sandałki na obcasie oraz wiszące kolczyki. Jeśli chodzi o makijaż, to Wendzikowska postawiła na delikatny makijaż oka zrobiony przy użyciu brązowych i różowych cieni oraz matowe, różowe usta. Włosy ułożyła w delikatne fale. Cały look był niezwykle spójny i wpisywał się w romantyczny klimat. Taka stylizacja to idealny wybór na wakacje. Łatwo możemy ją odtworzyć i śmiało wybrać się w niej na randkę z ukochaną osobą.