Anna Wendzikowska zaprezentowała botki na jesień. Rockowa klasyka to najgorętszy trend 2020

Czarne botki na jesień powinna mieć każda miłośniczka mody. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – pasują do każdej części garderoby.

Stylizacje Anny Wendzikowskiej

Przy okazji możemy przyjrzeć się jej jesiennej stylizacji. Zazwyczaj Wendzikowska wybiera sukienki w stylu boho. Tym razem postawiła na bardziej rockową stylizację. Idealnie dopasowane wąskie dżinsy, biała rozpięta koszula, spod której widać koronkę. Na wierzch narzuciła czarną ramoneskę. Jednak w tym przypadku to dodatki nadały zadziornego charakteru stylizacji.

Botki na jesień

Gwiazda TVN-u postawiła na czarne botki z klamrami, które są ponadczasowe. I co roku powracają jak bumerang. Nie od dziś wiadomo, że pasują zarówno do spodni, jak i spódnic. Ich zaletą jest to, że sprawdzą się w każdych warunkach pogodowych. Nic dziwnego zatem, że prawie każda sieciówka ma je w swojej ofercie.