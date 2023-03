"Antek miał pecha". Bloger nie zostawia na nim suchej nitki

Suchej nitki na Królikowskim nie pozostawili też komentujący. "Pierwszy raz zobaczyłam go chyba w "Domu nad rozlewiskiem" i pomyślałam: miły chłopak i tak dobrze gra kretyna, co potrafi wszystko spieprzyć. Okazuje się, że to był naturszczyk, niczego nie grał - był sobą" - napisała jedna z internautek.