Antoni Pawlicki wybrał się na spacer. Fanka uderzyła w sedno w komentarzu?

Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha nie należą do osób, które obnoszą się ze swoim życiem prywatnym. Choć obydwoje korzystają z mediów społecznościowych, pokazują i opowiadają tylko o tym, co uważają za słuszne. W 2018 roku aktorzy w tajemnicy przed mediami powiedzieli sobie sakramentalne "tak". W połowie stycznia bieżącego roku pojawiły się z kolei plotki o tym, że Agnieszka Więdłocha urodziła dziecko. Nic więc dziwnego, że fani teraz bardzo uważnie śledzą ich relacje w sieci. Kiedy Pawlicki wrzucił na swój profil na Instagramie zdjęcie ze spaceru, fanka zadała trafne pytanie. Aktor jej odpowiedział.

Antoni Pawlicki – związek

Zakochani od początku trzymali swój związek w tajemnicy. Poznali się na planie filmu "Czas honoru". Znajomość szybko przerodziła się w głębokie uczucie przypieczętowane ślubem. Choć nie potwierdzili oficjalnie tego faktu, zdradziły ich takie same obrączki na palcach.

"To największe szczęście, jakie mogło mnie spotkać. Słyszałam opinie, że sprowadzenie dziecka na taki świat jest przejawem egoizmu" – powiedziała w połowie marca w rozmowie z "Twoim Stylem" aktorka. Dotychczas jednak nie opublikowała zdjęć ze swoją córeczką.

Spacer z córeczką?

W poniedziałek wielkanocny aktor Antoni Pawlicki wybrał się na spacer. "Jak Wam mija śmigus? Pogoda jak zwykle w Wielkanoc nie rozpieszcza ale i tak spacer może być przyjemny! Byle w dobrym towarzystwie;-) Kto jeszcze nie był, to wstawać od stołu:-)" – napisał i opublikował zdjęcie, na którym lekko się uśmiecha. Jedna z jego obserwatorek zapytała, czy przypadkiem towarzystwa aktorowi nie dotrzymuje jego córeczka. "Hm..:)" – odpowiedział Pawlicki.

