Apel Agaty Dudy z okazji Dnia Kobiet. Ma ważny przekaz do Rosjanek

W poniedziałek na oficjalnym profilu internetowym pierwszej damy pojawił się spot z okazji Dnia Kobiet. Agata Kornhauser-Duda w krótkiej wypowiedzi zaapelowała do Rosjanek, by pomogły powstrzymać wojnę w Ukrainie. Zwróciła się również do kobiet na całym świecie, by dołączyły do zorganizowanej akcji, która ma skłonić rosyjskie kobiety do działań na rzecz pokoju.