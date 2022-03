Najciężej chore dzieci ze szpitala we Lwowie ewakuowane do Polski. Konwój wsparła Agata Kornhauser-Duda

Nieoceniona pomoc wolontariuszy

"Do Lwowa, dzięki organizacji konwoju dostarczono także niezbędne artykuły żywnościowe, środki higieniczne, leki, środki zabezpieczenia medycznego oraz zabawki dla pacjentów szpitala dziecięcego. (...) Wolontariusze pomogli również dotrzeć trzem ukraińskim matkom wraz z dziećmi do oczekujących na nich polskich rodzin w Lublinie. Zapatrzenie placówek świadczących pomoc medyczną we Lwowie nie byłoby możliwe bez ofiarności sponsorów oraz zaangażowania na każdym etapie realizacji zadania Konsulatu Generalnego RP we Lwowie" - czytamy na oficjalnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.