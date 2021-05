Aplikacje randkowe udostępniają darmowe funkcje. Tylko dla zaszczepionych

- W ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy przedstawiać szereg zewnętrznych inicjatyw, które mają zachęcić ludzi do szczepień. Uważamy, że szczególnie ważne jest dotarcie do młodych ludzi. Dlatego serwisy randkowe, takie jak Bumble, Tinder, Hinge, Match, OkCupid, BLK, Chispa, Plenty of Fish i Badoo, oferują dodatkowe funkcje, które zachęcają do szczepień i pomagają ludziom poznać tych, którzy mają tę niezwykle atrakcyjną cechę: zostali zaszczepieni przeciwko Covid. Witryny te obsługują ponad 50 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych - można przeczytać w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom.