Ari Behn popełnił samobójstwo w wieku 47 lat. Płyną kondolencje dla norweskiej księżniczki Były mąż Marty Ludwiki Ari Behn i rzekoma ofiara Kevina Spacey'ego miał popełnić samobójstwo. W swoich oświadczeniach tragedię skomentowali król Norwegii Harald V i premier Norwegii Erna Soberg. Ari Behn nie żyje (Getty Images) Nie żyje Ari Berhn. Były mąż księżniczki i Marty Ludwiki miał być ofiarą Kevina Spacey'ego. Dramaturg najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Król Harald V i królowa Sonja komentują tragedię Norweska rodzina królewska z wielkim żalem pożegnała pisarza i dramaturga. Podkreślono, że Ari Behn był od lat bardzo ważną częścią rodziny. "Jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy go poznać. Niezwykle nam smutno, że wnuki straciły ukochanego ojca. Składamy kondolencje jego rodzicom i rodzeństwu, którzy także stracili syna i brata" – możemy przeczytać w oświadczeniu króla Haralda V i królowej Sonji. Wyraz współczucia bliskim pisarza złożyła również premier Norwegii Erna Solberg "Pragnę złożyć szczere kondolencje rodzinie tragicznie zmarłego Ahri Behna. Swoje myśli kieruję do wszystkich, którzy go kochali" – oznajmiła. Tragedia została skomentowana także przez urząd księcia The office of the Crown Prince. "Ari był dobry przyjacielem, ukochanym członkiem rodziny i wspaniałym wujem, z którym dzieliliśmy wiele mniej i bardziej ważnych chwil życia. Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy informację o jego śmierci. Wszyscy darzyliśmy Ariego Behna wielką sympatią. Nasze myśli kierujemy głównie do jego trzech córek, Maud, Leah, Emmy, księżniczki Marty Ludwiki i najbliższej rodziny Ari'ego" – czytamy w oświadczeniu. Marta Ludwika nie skomentowała śmierci byłego męża. Warto zaznaczyć, że księżniczka w 2019 związała się z przewodnikiem duchowym Durekiem Verrettem. Amerykanin utrzymuje, że jest szamanem i był z Martą parą w poprzednim wcieleniu. Ari Behn ofiarą Kevina Spacey'ego? Przypominamy, że gdy w 2017 oskarżono zdobywcę Oscara o molestowanie, niespodziewanie głos w sprawie zabrał również Ari Behn. Pisarz na antenie radia P4 stwierdził, że był ofiarą Kevina Spacey'ego. Do molestowania miało dojść podczas ceremonii wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla w 2007. Aktor miał zaproponować wspólne wyjście na papierosa, a następnie próbować dotykać Behna w intymne miejsca.