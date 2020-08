WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 4 ateizmateiściwiara chrześcijańskakościół katolicki w polsce Klaudia Stabach 3 godziny temu Ateiści na wsi. Sąsiedzi patrzą podejrzliwie, proboszcz liczy, że zmienią zdanie Agata, Katarzyna i Marta zdają sobie sprawę, że są na językach mieszkańców swoich wiosek. Ktoś, kto nie chodzi do kościoła, nadal jest uważany tam za odmieńca. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ateiści na wsiach stanowią 0,9 proc. (East News) Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że ok. 3 proc. Polaków deklaruje się jako osób nienależące do żadnego wyznania. Najliczniejszą grupą są mieszkańcy największych miast w kraju. Na wsiach stanowią oni niecały jeden procent. Jak się okazuje, życie w małej miejscowości jako ateista nadal jest sporym utrudnieniem. Agata przeprowadziła się na jedną z podkarpackich wsi ponad rok temu. Zarówno ona jak i jej mąż wykonują wolne zawody, dlatego mogli pozwolić sobie na wyprowadzkę z Gdańska i jednocześnie kontynuowanie pracy przy dużych projektach internetowych. Małżeństwo kupiło dom z dużą działką tuż pod lasem i liczyło, że staną się częścią lokalnej społeczności. – Zrobiliśmy rundkę po sąsiadach, żeby przedstawić się im i trochę pogadać. Już sam widok obcych ludzi pukających do drzwi z pudełkiem wypełnionym babeczkami, był dla nich dziwny. Pamiętam, że ktoś wziął nas za tych ludzi, którzy sprzedają garnki czy kołdry. Ktoś straszył, że poszczuje psem – wspomina 35-latka. Ci, którzy zechcieli przywitać się z nowymi mieszkańcami, tracili entuzjazm w momencie, gdy rozmowa schodziła na temat wiary. – Szybko padało pytanie, czy już byliśmy u proboszcza lub czy daliśmy już na mszę w intencji naszego nowego życia tutaj – opowiada Agata. – Gdy odpowiadałam, że my jesteśmy niewierzący i nie chodzimy do kościoła, to momentalnie widziałam zmianę nastawienia. Jeden starszy pan zaczął podejrzewać, że pewnie jesteśmy Jehowy, bo nie dosyć, że nie chodzimy do kościoła, to jeszcze przyszliśmy do jego domu - dodaje z uśmiechem. Centrum życia wsi zamyka się w obrębie trzech budynków - sklep, szkoła i kościół. Agata twierdzi, że mieszkańcy kojarzą kto, na którą godzinę chodzi na msze i jak kogoś nie ma jakiś czas, to zaczynają się plotki. – Byłam świadkiem takiej rozmowy w sklepie. Wtrąciłam się, sugerując, że może ta osoba potrzebuje pomocy i warto do niej zajrzeć, zamiast nagadywać. Oczywiście nieźle mi się oberwało za to. Niewierząca śmie pouczać katolików – opowiada 35-latka. – Nie robimy nikomu nic złego, ale i tak patrzą na nas podejrzliwie. Raz przyszła do nas jedna z kobiet. Taka typowa matka polka i poinformowała, że ktoś zabiera kwiaty z grobów. Niby nie zarzuciła nam nic wprost, ale ja to odebrałam jako ostrzeżenie: "mam was na oku" – wspomina. Nieustępliwy proboszcz Przez jakiś czas na językach sąsiadów była również Marta Maj, która od pięciu lat mieszka z mężem we wsi w województwie kujawsko-pomorskim. Miejscowość liczy ok. 500 osób, dlatego szybko rozeszła się wieść, że pojawili się ludzie, którzy nie chodzą do kościoła. – Jedna z sąsiadek nazwała nas antychrystami, bo nie dosyć, że nie ma nas na mszach, to jeszcze żyjemy bez ślubu kościelnego, ja mam tatuaże, a mąż jeździ motocyklem – wspomina kobieta. Marta szybko podkreśla, że na szczęście nie słyszy wprost żadnych docinek, ale wynika to z tego, że dała się pokazać jako osoba, która nie ma oporów przed ripostowaniem i nie pozwoli sobie, aby sąsiedzi wtrącali się do jej prywatności. – Rozmawiamy na różne tematy, ale kwestia religii już się nie przewija – powiedziała. Jedynie proboszcz nie chce odpuścić i co roku w trakcie kolędy puka do ich drzwi. – Za każdym razem otwieraliśmy i wyjaśnialiśmy, że nie będziemy go wpuszczać, bo jesteśmy niewierzący. Za pierwszym razem odparł. "Do zobaczenia za rok. Może do tego czasu zmienicie zdanie". W kolejnych latach odchodził już bez słowa – wspomina Marta Maj, która zastanawia się, dlaczego ksiądz nie potrafi uszanować ich decyzji i zakłada, że to fanaberia, z której mogą zrezygnować. – A może chodzi mu o kopertę? – analizuje z uśmiechem. Niedawno Marta urodziła córkę, którą nie zamierza chrzcić. – Urządzimy świecką ceremonię nadania imienia. Wybierzemy tzw. opiekunów życiowych, czyli osoby, które naszym zdaniem będą dobrym wzorem do naśladowania dla córki i zorganizujemy uroczystość na własnych zasadach – opowiada. Rodzice Marty ze spokojem przyjęli tę wiadomość. – Powiedzieli, że to nasze dziecko i nasza decyzja, dlatego nie będą się wtrącać – mówi Marta. – Gorzej było z teściową. Jak się mała urodziła, to próbowała wieszać nad łóżeczkiem czerwoną wstążkę i stawiać obrazki. Odpuściła dopiero po naszym stanowczym sprzeciwie – dopowiada. Powrót do rodzinnej wsi Katarzyna Priebe niedawno wprowadziła się z mężem i dziećmi do własnego domu. Rodzina postanowiła wybudować go w rodzinnej wsi kobiety, z której wyjechała w wieku 25 lat. – Na dłuższą metę życie w bloku nie do końca mi odpowiadało – tłumaczy. Katarzyna wychowuje dwójkę dzieci. Córka od września pójdzie do szkoły, a jej mama zastanawia się, jak zostanie odebrany fakt, że nie będzie uczestniczyć w lekcjach religii. – Znam dobrze tę szkołę, bo sama do niej chodziłam. Cały czas jest tam ta sama dyrektorka. Pamiętam, że zawsze była silnie uduchowiona. – Każdy apel czy uroczystość szkolna musi zacząć się od mszy. Wiem, że często dyrekcja ściąga nawet samego biskupa – opowiada kobieta. Mama dziewczynki dowiedziała się, że latem na wsi działa świetlica, więc postanowiła zapisać tam córkę licząc, że uda jej się poznać inne dzieci jeszcze przed początkiem roku szkolnego. – To był dobry pomysł, bo szybko znalazła sobie koleżankę. Ostatnio spotkałam się z jej mamą i powiedziałam o swoich obawach związanych z lekcjami religii. Obie byłyśmy zaskoczone gdy okazało się, że również i jej córka nie będzie chodzić na te lekcje. Nie kryła radości i uścisnęła mnie – wspomina Katarzyna. Kobieta cieszy się, że nie jest jedynym rodzicem we wsi, który jest niewierzący. – Mama nowej koleżanki córki powiedziała mi, że trzeba pilnować nauczycieli. Nie raz zdarzyło się, że katechetka brała na lekcję dzieci, które nie powinny chodzić na religię, bo nie miał kto się nimi zająć. To chyba dosyć popularne w wiejskich szkołach, gdzie jest mało uczniów – twierdzi. Daniel Wojda unika noszenia koloratki. Duchowny wyjaśnia, jak ludzie reagują na widok księdza Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze