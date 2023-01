Atrakcje turystyczne w Tyliczu. Jak ciekawie spędzić tu czas całą rodziną?

Tylickie jaskinie i największe mofety w Europie

Na terenie Tylicza znajduje się jaskinia, której długość jest przez ekspertów szacowana na 21 metrów. Według lokalnej legendy, w jej wnętrzu mają kryć się skarby zrabowane bogatym przez miejscowych rozbójników. Tylicz w dawnych czasach leżał bowiem na szlaku, który pokonywali zamożni kupcy. To właśnie ich złoto i bogactwa były rabowane przez zbójników i podobno ukrywane we wnętrzu jaskini. Kupcy zatrzymywali się na odpoczynek w innym, znanym miejscu na mapie Tylicza, a mianowicie przy źródełku wody mineralnej "Tyliczanka". Źródło to wraz z dwoma innymi jest nadal czynne i warto do niego zajrzeć chociażby po to, aby spróbować krystalicznie czystej wody, która bije w Tyliczu.