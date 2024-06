Atrakcje Ustki. Co robić i jakie miejsca odwiedzić w popularnym, nadmorskim kurorcie?

Położona na Wybrzeżu Słowińskim, u ujścia rzeki Słupi, Ustka od lat przyciąga do siebie turystów. Szczególnie chętnie jest odwiedzana w sezonie letnim, kiedy wysokie temperatury i słoneczne dni sprzyjają wypoczynkowi na plaży i kąpielom w przyjemnie ciepłym Morzu Bałtyckim. Ustka to jednak nie tylko plaża i morze.

Ustka to miejscowość, która ma do zaoferowania wszystkim osobom, które zdecydują się ją odwiedzić, o wiele więcej niż plażę i morze. Oto najciekawsze atrakcje tego popularnego nadmorskiego kurortu.

Dlaczego Ustka? Z czego słynie nadmorska miejscowość?

Ustka jest lokalizacją świetnie znaną wszystkim osobom, które preferują spędzać letnie wakacje nad morzem. Jest położona w województwie pomorskim, na terenie historycznego Pomorza Zachodniego, w miejscu, w którym rzeka Słupia kończy swój bieg i wpada do Morza Bałtyckiego. To miejscowość, która słynie nie tylko ze swojego turystycznego charakteru, lecz także niezwykle korzystnego mikroklimatu – jest znanym i cenionym w całej Polsce uzdrowiskiem.

Jako popularna miejscowość turystyczna, Ustka posiada rozbudowaną bazę noclegową i gastronomiczną. Jest to więc miasteczko, na terenie którego każdy turysta ma szansę znaleźć zakwaterowanie dopasowane do własnych potrzeb, budżetu i preferencji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Szczególnym zainteresowaniem przyjezdnych co roku cieszą się noclegi w Ustce z wyżywieniem blisko morza, które zapewniają dogodny dostęp do usteckiej plaży, a przy okazji zwalniają także z obowiązku planowania i przygotowywania posiłków. Zakwaterowanie z wyżywieniem oferują m. in. miejscowe pensjonaty, wille, hotele, a także ośrodki wczasowe. To świetny wybór dla par, rodzin z dziećmi i seniorów, którzy w czasie urlopu chcą poznać i skosztować lokalnych potraw, charakterystycznych dla regionu, w którym spędzają wakacje.

Spacerem po Ustce. Miejsca, które warto odwiedzić

Zwiedzanie Ustki warto rozpocząć od spaceru po popularnych miejscach zlokalizowanych na terenie miejscowości. Większość atrakcji miasteczka mieści się po wschodniej stronie Słupi. Symbolem Ustki jest pomnik syreny dłuta rzeźbiarza Jerzego Michała Rosy, który podobno spełnia życzenia każdej osobie, która dotknie jej piersi. Innym popularnym pomnikiem w Ustce jest statua znanej polskiej aktorki Ireny Kwiatkowskiej, umieszczona w Parku Zdrojowym. Powstała, aby uczcić pamięć artystki, która chętnie spacerowała po usteckim parku.

Obowiązkowym punktem spacerowego programu po Ustce jest spacer wzdłuż falochronów. W jego trakcie można podziwiać Morze Bałtyckie, a jeśli wybierzemy się do portu wieczorem, także malowniczy zachód słońca. Po spacerze po porcie można wybrać się do słynnej latarni morskiej. Nie jest to, co prawda, najwyższa konstrukcja tego typu w Polsce, lecz i tak warto ją odwiedzić. Latarnia morska w Ustce mierzy 19,5 m wysokości, a z jej szczytu roztacza się piękny widok na ujście Słupi i Morze Bałtyckie. Przy odrobinie szczęścia, można załapać się na widok obracania kładki dla pieszych, która jest kolejną atrakcją turystyczną Ustki i jedyną pieszą drogą pozwalającą przedostać się na drugą stronę rzeki.

Muzea w Ustce i atrakcje dla najmłodszych

Ustka to miejscowość, która morze poszczycić się długą historią. Można zapoznać się z nią bliżej, odwiedzając miejscowe muzea i historyczne miejsca. Pierwszym z nich jest Starówka Rybacka, czyli zabytkowa część miasta. Można tu podziwiać odnowione chaty rybackie oraz zachowany historyczny układ zabudowy miasteczka. W okolicy Ustki, w miejscowości Kluki, mieści się natomiast Muzeum Wsi Słowińskiej, gdzie można zobaczyć jeszcze więcej starej zabudowy, charakterystycznej dla nadmorskich okolic.

W samej miejscowości mieści się natomiast popularne wśród turystów Muzeum Chleba, które prezentuje fascynującą historię wypieku chleba i innych wyrobów piekarniczych. W jego wnętrzach można podziwiać zabytkowe maszyny piekarnicze, gofrownice i mieszadła do ciast, z których korzystały nasze babcie, a także zabytkową lodówkę, która działa bez prądu!

Miłośnicy odkrywania tajemnic przeszłości coś dla siebie znajdą także w Muzeum Ziemi Usteckiej, które mieści się w zabytkowym XVIII-wiecznym domu szachulcowym. Dzieci i młodzież z pewnością ucieszy natomiast wizyta w bunkrach Blüchera. Ci turyści, którzy stawiają na świetną zabawę, z pewnością znajdą ją w MegaLandii – lokalnym parku rozrywki z atrakcjami dla całej rodziny.

Autorka jest ekspertką serwisu Nocowanie.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Zobacz także : Weekend tylko we dwoje w Krynicy Górskiej. Atrakcje dla zakochanych