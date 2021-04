Augustin Egurrola pokazał nagranie sprzed lat. Fani nie kryją zachwytów

Egurrola jest dziś prawdopodobnie najpopularniejszym tancerzem i choreografem w Polsce. 52-latek obecnie kojarzony jest przede wszystkim jako juror w programach rozrywkowych: "You Can Dance – Po prostu tańcz" czy "Mam talent". Głośno było też o jego transferze do Telewizji Polskiej, gdzie zasiada teraz w jury formatu "Dance, dance, dance".