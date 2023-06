Bądź gotowy na lato! Setki modowych inspiracji (i nie tylko) w promocyjnych cenach na Allegro

To już ostatni dzwonek, aby zaplanować urlop. Jak informuje portal Wakacje.pl, najchętniej robimy to w niedzielę. Tego dnia liczba rezerwacji wzrasta o 35 proc. w porównaniu z innymi dniami tygodnia. Większość z nas wakacyjny wyjazd planuje wspólnie z partnerem lub współmałżonkiem (64 proc. ankietowanych). Samodzielnie pobyt organizuje 37 proc. respondentów.

A gdzie w tym roku Polacy udadzą się na letni wypoczynek? Ponad 40 proc. pytanych wybiera się za granicę. Wśród najpopularniejszych kierunków niezmiennie królują: Turcja, Grecja, Hiszpania z Wyspami Kanaryjskimi, Egipt, Tunezja, Włochy, Chorwacja, Albania, a także Wyspy Zielonego Przylądka oraz Oman. Co ciekawe, do grona najchętniej wybieranych destynacji w tym roku dołączyła Francja. Z danych Polskiej Izby Turystyki wynika, że w rankingach podróżniczych na dobre zagościły znajdujące się na południu kraju Nicea i Cannes. W sezonie 2023 popularne będą m.in. wycieczki objazdowe po Riwierze Francuskiej i zgłębianie tajników produkcji wina.

Wygoda podczas letnich spacerów

Bez względu na wybór wakacyjnego kierunku, przed urlopem mogą czekać nas zakupy – uzupełnienie garderoby. Nie warto tego zostawiać na ostatnią chwilę. Bieganie po centrum handlowym dzień przed wyjazdem potrafi solidnie zmęczyć i skutecznie popsuć humor. Kupując z odpowiednim wyprzedzeniem w internecie, nie tylko zaoszczędzimy czas, nerwy, ale też pieniądze. Pod warunkiem że zrobimy to na Allegro podczas Allegro Days.

To trzy dni promocji (akcja trwa do północy 7 czerwca) z cenami niższymi nawet o 40 proc. Allegro Days to znakomita okazja, aby przygotować się na wakacyjny wyjazd i zaopatrzyć w niezbędne elementy odzieży, dodatki i inne akcesoria. Podczas tegorocznej akcji kupujący mogą liczyć na niezwykle bogatą ofertę modową. W niższych cenach znajdziemy m.in. zwiewne sukienki w letnich wzorach, T-shirty, modne okulary przeciwsłoneczne oraz sportowe buty idealne na gorące dni. Co więcej, robiąc modowe zakupy za ponad 120 zł w aplikacji mobilnej Allegro, można zgarnąć nawet 10 Monet do wykorzystania przy kolejnych okazjach.

I tak, np. dla mężczyzn spacerujących zarówno po rozgrzanym bruku Lizbony, jak i palącym piasku na plaży w Rimini idealnie sprawdzą się sandały 4F. Obuwie jest bardzo lekkie, posiada miękką wkładkę z pianki EVA znakomicie amortyzującą stopy oraz gumową podeszwę z bieżnikiem, która zapewnia dobrą przyczepność do podłoża. Sandały mają też wygodne potrójne zapięcie na rzep. Podczas Allegro Days można je kupić za 103,99 zł (cena poza promocją to 149,99 zł).

Panie, które szukają wygodnego obuwia sportowego, mogą zainteresować buty adidas ZX 2K Boost Pure w modnej białej kolorystyce z elementami różu i granatu. Użyta do ich produkcji technologia z pluszową amortyzacją sprawia, że buty są niezwykle lekkie oraz znakomicie łagodzą wszelkie nierówności podłoża. Co ważne, produkt jest wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu. Do 7 czerwca obuwie można kupić na Allegro za 249 zł (taniej o 50 zł).

Modne stylizacje na każdy dzień

Co jeszcze znajdziemy w promocyjnych cenach podczas czerwcowych Allegro Days? Mężczyzn na pewno ucieszy zestaw trzech bawełnianych T-shirtów marki 4F. Przewiewne koszulki w czarnym kolorze znakomicie będą komponowały się z każdą letnią stylizacją. Będą pasowały zarówno do jeansów na wieczorne wyjścia, jak i do krótkich spodenek podczas codziennego zwiedzania miasta. Limitowany zestaw 3PAK kosztuje 116,90 zł.

Uniwersalne zastosowanie panowie znajdą także dla trampek materiałowych marki Big Star. Ich ponadczasowy design od lat imponuje prostotą i elegancją. Ten rodzaj obuwia zawsze doskonale będzie się prezentował do spodni z różnego rodzaju materiałów w każdym możliwym kroju, np. regular, slim, jogger, chino, ale też dresów. Cena? Teraz jedyne 129,99 zł (poza promocją – 169,90 zł).

Propozycją dla kobiet będzie z kolei zjawiskowa letnia sukienka marki Moraj. To absolutny must have, który powinien znaleźć się w wakacyjnej garderobie. Zwiewna, rozkloszowana sukienka sprawdzi się każdego wakacyjnego dnia. Produkt dostępny jest w trzech kolorach: khaki, czerwonym oraz czarnym. W trakcie Allegro Days kosztuje 51,99 zł (standardowo 56,84 zł).

Siła dodatków

Każdą wakacyjną stylizację warto uzupełnić o niezbędne dodatki i akcesoria. Letnich spacerów czy też opalania na plaży nie sposób wyobrazić sobie bez dobrych okularów chroniących oczy przed słońcem. W ofercie na Allegro Days znajdziemy m.in. okulary przeciwsłoneczne Polaroid. Kultowy kształt oraz klasyczne, eleganckie kolory odzwierciedlają trendy wśród okularów współczesnych projektantów. Doskonale sprawdzą się dla kobiet i mężczyzn (model uniseks). Soczewki posiadają filtry, które w 100 proc. chronią przed promieniowaniem UV. W promocji okulary marki Polaroid można kupić na Allegro za 139 zł (oszczędzamy 60 zł).

Wyjazd na urlop to też dobry moment, aby pomyśleć o smartwatchu. Atrakcyjną propozycją jest damski smart zegarek JG Y33. W tym przypadku mamy znakomity stosunek jakości do ceny. Za 203,30 zł (w ofercie na Allegro Days, poza promocją – 225,59 zł) otrzymujemy urządzenie, które sprawdzi się zarówno do eleganckich stylizacji, jak i podczas uprawiania sportu. W zestawie mamy dwa paski: silikonowy oraz stalową bransoletę. Smartwatch posiada dotykowy wyświetlacz o przekątnej 1,32 cala oraz wyposażony jest w głośnik i mikrofon, co pozwala prowadzić za jego pomocą rozmowy bez konieczności wyjmowania telefonu. Zegarek ma aż 19 trybów sportowych (m.in. bieganie, wspinaczka, rower, tenis, piłka nożna, joga), liczy kroki, mierzy tętno i spalone kalorie, a specjalna aplikacja przypomni nam np. o konieczności napicia się wody. Smartwatch połączymy z telefonami z systemem Android oraz iOS.

Warto podkreślić, że podczas Allegro Days znajdziemy nie tylko modowe inspiracje. Do 7 czerwca w znakomitych cenach na kupujących czeka szereg innych produktów, które pozwolą nam w pełni cieszyć się urokami ciepłych dni. W promocji jest m.in. kolorowa walizka marki Puccini, z którą łatwo spakujemy się na wakacyjny wyjazd, oraz parowar marki Tefal, który pozwoli nam rozsmakować się w letnich i zdrowych przysmakach. Wszystkie produkty biorące udział w akcji oznaczone są hasłem "allegro days".

Pełna oferta dostępna jest na specjalnej stronie Allegro.

