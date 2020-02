Bańka chińska na cellulit. Jedna z najskuteczniejszych metod na walkę ze skórką pomarańczową

Bańka chińska stosowana była jeszcze za czasów starożytnych, aż weszła do medycyny ludowej. Obecnie traktowana jest za idealny przyrząd do walki z cellulitem – coraz więcej kobiet decyduje się na ten nieinwazyjny zabieg pielęgnacyjny. Bańka chińska wspomaga również przemianę materii, a to z kolei prowadzi do przyśpieszenia spalania tkanki tłuszczowej. Co jeszcze powinnaś wiedzieć?

Masaż bańką chińską skutecznie niweluje oznaki cellulitu. (123RF)

Bańka chińska jako rodzaj bańki próżniowej zapewnia lepsze ukrwienie skóry i przeciwdziała wszelkim niedoskonałościom. Najczęściej natrafisz na bańki wykonane z gumy, ale możesz znaleźć także bańki ze szkła lub bambusa. Niezależnie od wyboru każda z tych baniek zapewnia komfort podczas stosowania.

Bańka chińska – jak wygląda masaż? Masaż przy pomocy bańki chińskiej jest znaną metodą stosowaną jeszcze w medycynie ludowej. Na początku używano jej przy leczeniu przeziębienia czy grypy, a obecnie uznawany jest z najlepszy sposób na walkę z cellulitem oraz bólami mięśniowymi. Na początku całe ciało zostaje natłuszczone, po czym na wybraną partię aplikuje się bańkę (uprzednio wypuszcza się z niej powietrze) – w ten sposób dochodzi do zassania fałdy skóry oraz tkanek leżących pod nią. Masażysta wykonuje naprzemienne pociągnięcia chińską bańką po skórze oraz okrężne ruchy w kierunku węzłów chłonnych. Cały proces trwa do 2 minut, czyli do momentu wystąpienia zaczerwienienia. Natomiast cały masaż bańką chińską trwa do 30 minut, w zależności od masowanej partii ciała.

Bańka chińska – efekty masażu Dzięki zastosowaniu bańki chińskiej do masażu szybko zauważysz efekty. Przede wszystkim twoja skóra stanie się jędrna oraz gładka, a proces metabolizmu zostanie przyśpieszony. Dodatkowo po regularnych sesjach ciało stanie się znacznie smuklejsze, natomiast cellulit zostanie zredukowany i mniej widoczny. Do innych zalet masażu bańką chińską należy również oczyszczenie organizmu z toksyn i wspomaganie przemiany materii.

Bańka chińska i przeciwwskazania Podobnie jak w przypadku innych zabiegów, tak i masaż bańką chińską nie może być wykonany u wszystkich. Kobiety w ciąży i posiadaczki cery naczynkowej nie mogą poddać się temu masażowi. Oprócz tego istnieje szereg chorób wykluczających stosowanie bańki: padaczka, stwardnienie rozsiane, nowotwory, stany zapalne skóry, hemofilia, problemy z krążeniem i sercem.

Bańka chińska i domowy masaż Możesz również wykonać samodzielnie masaż bańką chińską w domu. Wystarczy, że kupisz specjalny zestaw baniek (o 4 różnych wielkościach, ich cena wynosi około 30 złotych) oraz oliwkę do ciała. Masaż bańką chińską musisz wykonać umiejętnie i z wyczuciem, dlatego warto przynajmniej kilka razy skonsultować się z masażystą, by uzyskać najważniejsze informacje. Na początek testuj bańkę chińską na mniejszych partiach ciała, aby uniknąć błędów.