Barbara Kurdej-Szatan pokazała, co pije. Fan nawiązał do ciąży

Barbara Kurdej-Szatan opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w pociągu wraz ze znajomymi. Spostrzegawczy fani zwrócili uwagę na butelkę, która pojawiła się na fotografii.

Chociaż Barbara Kurdej-Szatan nie odpowiedziała jeszcze na jego komentarz, w porę zareagowała inna spostrzegawcza fanka, która zwróciła uwagę, że piwo aktorki ma niebieską etykietkę. "Nawet gdyby to Basia - ma piwko bezalkoholowe. Niebieska etykietka, stawiam na piwo free, zresztą widać końcówkę 'ee'" – napisała.

Innym internautom bardzo spodobało się zdjęcie z pociąg. Stwierdzili, że aktorka i jej przyjaciele mają do siebie duży dystans.

"Petarda! Mega dystans do wszystkiego i do tego pomysłowość! Baśka ! Zarażaj na maxa wszystkich pozytywną energią ile się da! Mega ekipa", "Mega pozytywnie!", "Miłej domóweczki", "To jest życie" – komentowali fani.