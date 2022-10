Barbara Kurdej-Szatan w efektownej stylizacji. Jej kreacja zwala z nóg

Gwiazdy Dobroczynności to przedsięwzięcie, w którym nagradzani są ambasadorzy, wolontariusze i darczyńcy fundacji oraz stowarzyszeń z całej Polski. To osoby, które są głosem organizacji humanitarnych, walczą o prawa kobiet, zachęcają do adopcji zwierząt i wspierania zbiórek charytatywnych. Na uroczystej gali, która była zwieńczeniem tego projektu, wśród wielu zaproszonych gwiazd była również Barbara Kurdej-Szatan, która zachwyciła nas swoją stylizacją.