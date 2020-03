Bartek Kasprzykowski wyszedł w domu w masce. To, co usłyszał go przeraziło

Bartek Kasprzykowski zachęca do zostania w domu. Sam zapewnia, że słucha się zaleceń, by chronić nie tylko siebie, ale i swoją rodzinę. Na swoim profilu na Inatagramie opublikował post, który wywołał wiele emocji. Aktor opisał sytuację, w której musiał wyjść z domu, ale zachował środki ostrożności. Jak widać, nie wszystkim się to spodobało i nie potrafili powstrzymać się od komentarza na temat jego maseczki.