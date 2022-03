Bartosz Obuchowicz ma już 40 lat. Co robi dzisiaj?

Przełom w życiu Bartosza Obuchowicza

Pomimo ogromnej sławy i sympatii publiczności, Obuchowicz zapragnął wycofać się nieco z show-biznesu. W 2001 r. poszedł na studia psychologiczne i właśnie w tym czasie poznał kobietę, która całkowicie zmieniła jego życie. Jak niejednokrotnie zaznacza, była to miłość od pierwszego wejrzenia. I choć ze studiów zrezygnował już na drugim roku, to z psycholożką i terapeutką Katarzyną Sobczyńską jest do dzisiaj. Zakochani zostali małżeństwem już w 2008 r., a niedługo później powitali na świecie trzy córeczki: Mariannę, Marcelinę i Michalinę.