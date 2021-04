Basen w ogrodzie? Zacznij wakacje przed własnym domem!

Basen w ogrodzie nie jest już dziś luksusem, na który stać tylko nielicznych. Aby cieszyć się relaksem w czasie upalnych dni, nie trzeba mieć basenu z niecką wkopaną w ziemię. Wystarczy rozkładany lub dmuchany model. Wybór jest spory, dlatego bez problemu znajdziesz model, który będzie najlepiej Ci odpowiadać. Jakie baseny masz do wyboru? Podpowiadamy!

Jaki basen ogrodowy wybrać?

Baseny ogrodowe kojarzą się z małymi, dmuchanymi modelami dla dzieci. Jednak wybór jest o wiele większy, a rozkładane baseny mogą mieć nawet kilka metrów średnicy i być na tyle głębokie, by swobodnie zanurzyło się w nich kilka dorosłych osób. Najpopularniejsze rodzaje basenów to stelażowy, rozporowy, dmuchany i kanadyjski.

Basen stelażowy dla wygodnickich

Choć basen stelażowy może wyglądać na mało stabilny i niezbyt wytrzymały, to jego konstrukcja jest bardzo mocna. Stelaż jest wykonany z materiałów odpornych na korozję, dzięki czemu nie ma konieczności konserwacji takiego basenu. Wybór jest całkiem spory: w sklepach znajdziesz różne kształty (okrągły, prostokątny, kwadratowy) i wymiary. Najpopularniejsze są baseny stelażowe prostokątne o wymiarach 5 x 3 m. Głębokość basenów tego rodzaju może wynosić nawet 120 cm.

Basen kanadyjski dla elegantek

Basen kanadyjski jest podobny do stelażowego, z tą jednak różnicą, że kanadyjski jest montowany z gotowych arkuszy stalowej blachy osadzonej na specjalnych profilach. Blacha takiego basenu jest również falowana, co zapobiega odkształceniu jej pod naporem wody. Co ciekawe, zewnętrzna strona basenu może mieć różne wzory i kolory, a nawet imitować kamień czy drewno. Baseny kanadyjskie mogą być wolnostojące, a także częściowo wkopywane w grunt.

Basen rozporowy dla praktycznych

Basen rozporowy to kolejna propozycja do niemal każdego ogródka, w którym jest kilka m² wolnej przestrzeni. W odróżnieniu od basenu stelażowego, w rozporowym nadmuchiwany jest tylko kołnierz będący zakończeniem ścianek basenu. Napełnia się go przez specjalny otwór, a woda rozpycha ścianki, stawiając je go pionu – stąd nazwa „ rozporowy”.

Basen tego rodzaju łatwo się napełnia i opróżnia, dzięki czemu z łatwością schowasz go po sezonie. Ścianki basenu rozporowego możesz (ale nie musisz) dodatkowo wzmocnić specjalnym stelażem. To dobre rozwiązanie do modeli wysokich i o większej średnicy.

Gładkie ściany zapewniają bezpieczne i przyjemne korzystanie: nie ma ryzyka podrapania się czy skaleczenia o odstające elementy. Zwracaj jednak uwagę na to, by basen był wykonany z dobrych jakościowo materiałów. Tańsze modele są mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Basen dmuchany dla niezdecydowanych

Dmuchane baseny kojarzą się z małymi brodzikami dla dzieci. Warto jednak wiedzieć, że wybór jest o wiele większy i bez problemu kupisz duży basen dla dorosłych. Niektóre modele mają nawet siedzenia i zjeżdżalnie. Dmuchane baseny najłatwiej rozłożyć i złożyć, więc nie muszą stać w ogrodzie na stałe. Ich słabym punktem jest jednak odporność na uszkodzenia. Zwykle nie są również tak duże i pojemne jak baseny stelażowe czy rozporowe, dlatego służą raczej biernemu wypoczynkowi. Planując relaks przy ogrodowym basenie, warto kupić leżak ogrodowy, na którym będzie można zaznać relaksu, wychodząc z wody. Dobrym rozwiązaniem może być także fotel ogrodowy.

Pixabay Basen w ogrodzie Źródło: Pixabay

Jaki basen ogrodowy polubi Twoje dziecko?

Osobną kategorią basenów ogrodowych są baseny dla dzieci. Wybierając model dla swoich pociech, weź pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania i wytrzymałość. Oczywistym wyborem wydaje się basen dmuchany – zarówno w podstawowej wersji, jaką jest niewielki i płytki brodzik, jak i większy, ze zjeżdżalniami czy siedzeniami.

Dzieci z pewnością pokochają modele z daszkiem, który chroni przed nadmiarem promieni słonecznych, albo z nadmuchiwanym placem zabaw w środku. Wybór dziecięcych basenów jest spory. Obok najpopularniejszych, dmuchanych modeli, znajdziesz też baseny rozporowe dla dzieci. Są one większe (to dobry wybór dla starszych dzieci), a także wykonane z bardziej wytrzymałych materiałów. Wiele ciekawych modeli basenów dla dzieci (i nie tylko!) znajdziesz na Homebook.pl.

Jakie akcesoria przydadzą się do basenu ogrodowego?Zakup basenu to jedna kwestia. Druga to akcesoria do niego, przede wszystkim te do czyszczenia i konserwacji. Podstawowym wyposażeniem basenu jest zestaw do czyszczenia. Dzięki niemu wyłowisz wszystkie zanieczyszczenia, jak liście, gałązki czy kamyczki.

Druga bardzo ważna sprawa to pompka z filtrem. W stojącej wodzie, w obiegu zamkniętym, bardzo łatwo mnożą się bakterie. Dlatego by zapewnić sobie higieniczny wypoczynek, wodę trzeba filtrować.

Do basenów stelażowych i rozporowych, które stoją w ogrodzie przez cały sezon, warto dokupić specjalną płachtę, którą można je przykryć, by zapobiegać zanieczyszczeniom. Przydatnym akcesorium będą również łatki naprawcze: jeśli w basenie zrobi się dziura, dzięki łatkom szybko ją zakleisz, a basen dalej będzie w pełni funkcjonalny.

Pixabay Gdzie umieścić basen w ogrodzie? Źródło: Pixabay

Gdzie umieścić basen w ogrodzie?

Umiejscowienie basenu ma spore znaczenie dla komfortu korzystania z niego. Przede wszystkim powinien być ustawiony na płaskiej, równej powierzchni, oczyszczonej z kamieni, gałązek i innych twardych przedmiotów, które mogą uszkodzić jego dno i powodować dyskomfort w czasie stąpania po nim.

Druga istotna kwestia to ustawienie basenu w oddaleniu od drzew i krzewów – w przeciwnym razie woda będzie szybko zanieczyszczona od spadających liści, gałązek czy owoców.

Basen również dobrze ustawić w miejscu, które nie jest eksponowane na działanie promieni słonecznych. Nie powinien również stać w cieniu. Optymalne będzie miejsce umiarkowanie nasłonecznione.

Jak dbać o basen w ogrodzie?

Posiadanie basenu to przyjemność, ale także pewien obowiązek. W przypadku basenów rozkładanych nie ma ich aż tyle, ile przy takim wkopanym w ziemię na stałe, jednak nie oznacza to, że nie trzeba robić nic. Podstawą jest regularne oczyszczanie wody i filtrowanie jej, a także konserwowanie (w modelach, które tego wymagają). Również wszelkie prace reperacyjne trzeba przeprowadzać na bieżąco. Jeśli basen ma pozostać na zimę w ogrodzie, trzeba go odpowiednio zabezpieczyć, a wiosną wyczyścić i przygotować do użytku.

Pixabay Źródło: Pixabay

Wybór basenów ogrodowych jest spory, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Koszty zakupu i utrzymania są stosunkowo niewielkie (i nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku basenów wkopanych na stałe), a możliwość orzeźwiającego relaksu w zaciszu własnego ogródka – bezcenna!

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.