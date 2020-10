WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Bawełniany dres na wiele okazji. Sprawdź, dlaczego warto mieć go w szafie Trening, spacer po lesie, popołudnie na mieście, wieczorny relaks w domowym zaciszu – w każdej z tych sytuacji idealnie sprawdzi się bawełniany dres. Strój, który dotychczas był przeznaczony głównie dla sportowców, dziś króluje na ulicach wielkich miast. Podpowiadamy, jak go nosić na wiele sposobów. Wygodny, luźny strój doskonały na jesień (adobe stock) Miękka, bawełniana dzianina dresowa kojarzy ci się tylko z siłownią domowym wypoczynkiem? Mamy dobre wieści: teraz swój ukochany dres możesz nosić także na co dzień. Wygodny outfit w formie kompletu, albo odpowiednio dopasowanych spodni i góry to prawdziwy hit tego sezonu. Boisz się, że w dresowym stroju popełnisz jakąś modową gafę? Bez obaw! Z naszymi wskazówkami na pewno zachwycisz modnymi stylizacjami z bawełnianym dresem w roli głównej. Z siłowni na ulicę Dres na poranny jogging, siłownię, pilates, czy spacer? Tak, ale nie tylko. Od kilku sezonów dresowe zestawy doskonale czują się także w otoczeniu miejskich ulic. Bawełniany strój to doskonały wybór, kiedy podróżujesz, jesteś w ciągłym biegu, albo wybierasz się na luźne spotkanie z przyjaciółmi. Coraz częściej dresowe stylizacje można spotkać także w biurach. Jeżeli twoje stanowisko nie wymaga eleganckiego dresscode'u, możesz śmiało nosić do pracy dres, łącząc go z modnymi dodatkami. Warto postawić na dresowe komplety, bo są nie tylko wygodne, ale także bardzo praktyczne. Nie musisz wcale nosić całego zestawu. Baw się różnymi dresowymi stylizacjami, łącząc bluzę lub spodnie z innymi elementami garderoby. Z klasycznym dresem stworzysz modne i wygodne stylizacje, dzięki którym na pewno wyróżnisz się w tłumie. Shutterstock Wygodny dres stał się naszym ulubionym strojem (Shutterstock) Idealny strój podczas wieczornego relaksu Lubisz spędzać czas w domowym otoczeniu, z książką i kubkiem gorącej herbaty? Bawełniany dres będzie świetnym dopełnieniem tego zestawu. Naturalna dresowa tkanina to idealny strój do błogiego relaksu. Dres nie krępuje ruchów, przyjemnie otula ciało miękką warstwą bawełnianej dzianiny, zapewnia doskonałe samopoczucie i sprzyja domowemu wypoczynkowi. Jeżeli zechcesz uciąć sobie krótką drzemkę, rozciągliwy materiał zapewni ci doskonały komfort snu, bez ryzyka obtarć skóry i wrzynających się szwów. Wymarzony strój na wieczór domowego nicnierobienia! Dlaczego warto pokochać dresowe komplety? Pokochałaś dres w domowym wydaniu? Wyjdź z domu i pokaż swój bawełniany outfit światu. Dresowe stylizacje to absolutna klasyka w ulicznej modzie. Kolorowe spodnie i bluzy z miękkiej, dzianinowej tkaniny stanowią doskonałą bazę do wielu ciekawych zestawów. Marzy ci się wygodna, miejska stylizacja? Połącz dres z rockowymi dodatkami albo górą w eleganckim wydaniu. Sportowy styl dresowych spodni skutecznie przełamią ciężkie buty, skórzana kurtka i niewielka torebka – banan. Nieco bardziej klasycznie? Sięgnij po koszulę, buty na mocnym, wysokim słupku i modną, wyrazistą biżuterię. Ciekawe zestawienia możesz tworzyć także z samą bawełnianą bluzą. Załóż do niej zwiewną, plisowaną spódnicę, jeansy rurki, albo klasyczne, czarne legginsy. Stylizację koniecznie uzupełnij barwnym makijażem i ciekawymi dodatkami. Takie miejskie zestawy to hit tej jesieni. Wybierz swój wymarzony dres i baw się modnymi stylizacjami tego sezonu!