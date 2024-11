Beata Fido kończy 56 lat. Urodziny w cieniu skandalu

Beata Fido była związana z Telewizją Polską za czasów Prawa i Sprawiedliwości i pełniła funkcję głównej specjalistki w biurze zarządu. Współpracę z publicznym nadawcą zakończyła w atmosferze skandalu - została oskarżona o fikcyjne zatrudnienie i pobieranie nienależnego wynagrodzenia, którego wysokość miała przekroczyć 1,5 mln złotych. Te poważne zarzuty zmusiły TVP do podjęcia kroków prawnych.

Po odejściu z Telewizji Polskiej Beata Fido znalazła zatrudnienie w Centrum Spotkania Kultur, gdzie ma zajmować się produkcją telewizyjną. To jednostka samorządu województwa lubelskiego, którym rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Jak zeznał "Gazecie Wyborczej" anonimowy pracownik CSK, jej obecność w miejscu pracy jest raczej symboliczna.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!