Myśleli, że spełnia swój amerykański sen. W rzeczywistości jadła bułki ze śmietnika

Miała zaledwie 16 lat, gdy postanowiła rzucić wszystko i wyjechać do Londynu. Szybko okazało się, że to był jeden z wielu przystanków na jej życiowej drodze. W Stanach Zjednoczonych również dostrzeżono jej ogromny talent. Nie tylko spełniała się w roli modelki i aktorki, ale również scenarzystki. Okazuje się, że los nie był dla niej aż tak łaskawy, jak mogłoby się wydawać.

Wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii, nie wiedziała, co ją tam czeka. Lena Góra marzyła, by realizować swoją pasję związaną z aktorstwem, jednak nie od razu mogła dzięki niej się utrzymać.