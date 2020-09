Beata Pawlikowska o anoreksji, gwałcie i próbie samobójczej. Poruszająca historia podróżniczki

Los jej nie oszczędzał. Już w młodym wieku sporo przeszła. Okazuje się, że w liceum po raz pierwszy zetknęła się z narkotykami, chociaż nie z własnej woli. Do tego ma inne problemy – nie chce się uczyć, opuszcza lekcje, a jeśli się już na nich pojawia, to woli rysować. Jej zachowanie wynika z głębokiego poczucia nieszczęścia i niezrozumienia.

Czuje się samotna, chociaż rodzice robią wszystko, by niczego jej nie brakowało – okazują jej wiele wsparcia i miłości. "Nienawidziłam siebie za to, że nie jestem równie ładna, mądra, dowcipna, stylowa jak inni ludzie. Próbowałam się z nimi ścigać" – mówi "Twojemu Stylowi".

19-latkę los rzuca do Londynu, gdzie zostaje zgwałcona przez przypadkowo poznanego Anglika. "Ty piszesz opowiadania, ja również, chodź, pokażę ci" – zagaduje ją. Ona ufna odwiedza go w jego mieszkaniu. "Poszłam, bo chciałam dostać potwierdzenie, że jestem wartościowa" – wyznaje. Po wszystkim mężczyzna spokojnie zasnął, a ona nie wie, co ze sobą zrobić. Dochodzi do wniosku, że to jej wina. W którymś momencie znów podupada na zdrowiu – tym razem wpada w sidła bulimii. Dowiadujemy się, że ma myśli samobójcze i po powrocie do Polski łyka sporą ilość tabletek. Uratuje ją jej matka.