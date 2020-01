WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Beata Pawlikowska jest wdzięczna byłemu mężowi. Wiemy, co związek z Wojciechem Cejrowskim wniósł do jej życia Beata Pawlikowska po rozstaniu mówiła otwarcie, że jej związek z Wojciechem Cejrowskim nie był dobrą relacją. Z perspektywy czasu na byłego męża spojrzała jednak zupełnie inaczej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Beata Pawlikowska o związku z Cejrowskim (ONS.pl) Beata Pawlikowska zaręczyła się z prawnikiem Danny'm Murdockiem. Amerykanin oświadczył się jej podczas wycieczki rowerowej. Podróżniczka po nieudanym związku z 56-letnim obecnie Wojciechem Cejrowskim, wcale nie zniechęciła się do małżeństwa i chce zbudować z Danny'm wspólną przyszłość. Beata Pawlikowska jest wdzięczna byłemu mężowi Przypominamy, że Beata Pawlikowska była w związku z Wojciechem Cejrowskim przez wiele lat. Po głośnym rozstaniu w 2004 roku nie kryła negatywnych emocji i przyznała otwarcie, że to nie była zdrowa relacja. Na łamach "Vivy" opowiedziała o podejściu byłego męża do jej twórczości. Podróżnik nie lubił książek byłej żony, a w szczególności tych, które poruszały życiowe tematy. Ostatnio w rozmowie z "Faktem" Beata Pawlikowska przyznała jednak, że z perspektywy czasu nie żywi urazy do swojego męża i nie pielęgnuje przykrych wspomnień. Szanuje Cejrowskiego, a co więcej, jest mu wdzięczna za ich związek. Podkreśliła, że to właśnie dzięki niemu poszła za tym, co podpowiadało jej serca. Rozstanie pomogło też Beacie Pawlikowskiej lepiej poznać i zrozumieć siebie.