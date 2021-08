Koluzja zamiast miłości: toksyczne związki trwające latami

Tak. Czasami w ramach danej koluzji oboje partnerzy funkcjonują, bo unikają różnych form rozwoju psychicznego, np. terapii. Gdy któreś z nich już na terapię trafi, to to, co do tej pory sklejało ten związek, przestaje istnieć, traci rację bytu. Ale to nie musi być terapia. Czasami to jest wyjście z domu i trafienie do nowego środowiska, pozwalające na budowanie nowych, innych relacji, co wiąże się z odmiennymi niż dotychczasowe sposobami funkcjonowania i wyjściem z schematów jednego z partnerów.