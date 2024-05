Przekroczyła granicę? O jej kreacji z Cannes już jest głośno

Choć świat mody rządzi się swoimi prawami, to w przypadku takiego wydarzenia, jak Festiwal Filmowy w Cannes, zaczynamy zastanawiać się nad tym, co wypada, a co nie wypada. Bella Hadid, stawiając na "nagą sukienkę", mogła wybrać coś subtelniejszego. Lecz padło na opcję skandalizującą.