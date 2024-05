Maksymalnie zmysłowa Anja Rubik na festiwalu w Cannes 2024. Przyszła cała w koronkach

Anja Rubik pojawiła się na wydarzeniu Kering Women In Motion Awards, które odbyło się w ramach festiwalu w Cannes 2024. Na ściance przyciągała spojrzenia. A to wszystko za sprawą maksymalnie zmysłowej sukienki midi wykonanej z czarnych koronek. Kreacja na ramiączkach odznaczała się głębokim dekoltem. Poza tym krój był minimalistyczny i lekko rozkloszowany. Spod prześwitującej sukni wystawały czarne majtki. Ale eksponowanie bielizny to w świecie mody żadna nowość.