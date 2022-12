Bella Hadid nie jest już brunetką. Jej nowy kolor włosów ma być hitem nadchodzącego roku

Ostatnio na prawdziwą metamorfozę zdecydowała się rozchwytywana w świecie mody i uwielbiana przez miliony fanów Bella Hadid. W siostrzanym duecie to ona zawsze była brunetką. Choć w zeszłym roku Gigi Hadid chwaliła się kasztanowym odcieniem z rudą poświatą, to w 2022 wróciła już do blondu, a nawet zafundowała sobie chłodny odcień winter blonde, który w ostatnich miesiącach zyskał popularność dzięki serialowi "Ród smoka". Tymczasem Bella Hadid była wierna ciemnemu brązowi przypominającemu gorzką czekoladę. Aż do teraz.