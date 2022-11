Co jeszcze wymyśli Bella Hadid? To najtańsza rzecz jaką lansuje

Podkolanówki wspiera czarny total look

Czas na ostatnią interpretację modnych podkolanówek, która naszym zdaniem wydobyła z nowego trendu to, co najlepsze. Podkolanówki z włókien poliamidowych prezentują półprzezroczystą strukturę, którą wieńczy ciemniejsza gumka. To niesamowita zabawa formą, którą podkreślają buty na geometrycznej i abstrakcyjnej podeszwie.