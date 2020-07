Bez pędzelka. Pisaki hybrydowe, którymi zrobisz manicure sama

Manicure hybrydowy lubimy za trwałość, niesłabnący połysk i możliwość cieszenia się ładnym wyglądem dłoni przez wiele tygodni. Trudno zrobić go samemu, dlatego powstały wygodne proste w użyciu pisaki, które znacznie ułatwiają sprawę.

Hybryda? Prościej się nie da

Malowanie paznokci przy użyciu pędzelka nie jest proste, kiedy manicure robisz sama. Problem to oczywiście precyzja i malowanie paznokci tej ręki, którą posługujesz się przy pisaniu. Pędzelek nie leży pewnie w dłoni i łatwo o błąd w pokrywaniu niewielkiej płytki paznokcia kolorową warstwą. Z poręcznym lakierem w formie markera jest znacznie wygodniej i jakby… nowocześniej. "Raz-dwa" i gotowe. Pojemność pisaka wystarcza na 3 do 4 stylizacji paznokci, ale jest to też zależne od koloru, który wybieramy – niektóre odcienie lakierów (np. bardzo jasne i bardzo ciemne) wymagają dodatkowej warstwy.

Praktyczny aplikator i lakier, którego warstwy wzmacniają płytkę paznokcia to prostszy sposób na zapuszczenie paznokci. Markerem hybrydowym możesz malować paznokcie lub nanieść go na przedłużone, żelowe. Postaw na zestaw startowy z hybrydowym markerem, a piękny manicure zrobisz w domu sobie lub koleżance albo mamie. Taki zestaw nie kosztuje dużo, a znajdziesz w nim wszystko, co niezbędne, włącznie z lampą do utrwalania lakieru światłem.

Prosty manicure hybrydowy, który zrobisz w domu sama

Te kobiety, które manicure hybrydowy robią u kosmetyczki wiedzą, że aby pokryć płytki paznokci kolorem, należy je przedtem odtłuścić, nałożyć na nie bazę, odpowiednią liczbę warstw koloru (2 albo 3 warstwy koloru bazowego plus ewentualne zdobienia) oraz tzw. top, który utrwala i dodatkowo nabłyszcza. W markerach hybrydowych nakładasz tylko kolor, bo to produkt "3 w 1", a z aplikatora wydostaje się tylko taka ilość lakieru, jaka jest potrzebna do nałożenia jednej warstwy, dzięki czemu unikamy efektu zalania płytki i nieregularnych krawędzi koloru.

Pamiętaj o utwardzeniu