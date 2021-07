"Bezduszna bzdura". Brytyjczycy narzekają na pomnik księżnej Diany

Zdania na temat rzeźby z podobizną księżnej Walii okazały się być podzielone. W tej sprawie wypowiadać się zaczęli już nawet krytycy sztuki. Według Elizabeth Fullerton "nie budzi on kontrowersji, jest przystępnym wizerunkiem ikony, a wszystko zależy od gustu", jak przyznała krytyczka w rozmowie ze stacją BBC, a w opinii Jonathana Jonesa "to dziwaczna pozbawiona życia kapliczka i bezduszna bzdura", kłócąca się z tym, co reprezentowała księżna.