Halina Mlynkova urodziła! Znamy płeć i imię dziecka

- We wtorek 29.06 o godzinie 9:05 w Szpitalu św. Anny w Piasecznie pod okiem cudownego dr Kuźlika przyszedł na świat LEO. Jeszcze teraz, kiedy to piszę lecą mi łzy szczęścia! Jesteśmy już wszyscy razem i to napełnia nas szczęściem! Leo dołączył do cudownej drużyny swoich braci Piotrka i Nikodema - napisała.