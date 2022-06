Bezpieczne przewożenie dziecka rowerem. Rzeczy, które musisz wiedzieć

Rower, dziecko i przepisy

Bagażnik, koszyk na kierownicy, specjalna chusta, metoda "na barana", siedzenie na ramie - to najgorsze pomysły, jakie mogą przyjść do głowy w kwestii transportu dziecka na rowerze. Polskie prawo dopuszcza przewożenie dzieci do lat 7 w foteliku lub przyczepce, przy czym w tym drugim przypadku długość zestawu nie może przekraczać 4 metrów. Mając dziecko na pokładzie, możecie poruszać się po drogach dla rowerów, ścieżkach pieszo-rowerowych oraz jezdni. Prawo nie określa dolnej granicy wieku, kiedy dziecko można zacząć przewozić rowerem, ale przyjmuje się, że najlepiej zacząć od ok. 1,5 roku życia. Dziecko powinno samodzielnie siedzieć i przez to być w stanie utrzymać równowagę. Dotyczy to w szczególności przewożenia w foteliku.